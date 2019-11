Dezoito meses depois de ter aterrado em Londres para substituir o histórico Arsène Wneger, Unai Emery, técnico espanhol, foi despedido do banco do histórico clube inglês.

Um comunicado publicado no site do Arsenal confirma a separação entre os Gunners e a sua equipa técnica, acrescentando ainda que Freddie Ljungberg, antigo jogador do clube e ex-internacional sueco, tomará conta da equipa de forma interina.

No comunicado, Josh Kroenke falou em nome do Conselho de Administração do Arsenal e dos seus donos, a Kroenke Sports & Entertainment, agradecendo a "Unai e os seus colegas, que foram incansáveis nos seus esforços para trazer o clube de volta ao nível competitivo que todos esperamos e exigimos", desejando ainda sucesso no futuro, tanto ao treinador espanhol, como à sua equipa técnica.

A decisão, segundo o mesmo comunicado, foi tomada "devido aos resultados e performances não estarem ao nível exigido", acrescentando ainda que "a procura por um novo técnico está a decorrer e que será feito um novo anúncio assim que esse processo esteja completo".

Na sua primeira época ao serviço dos Gunners, Emery alcançou o 5.º lugar no campeonato e a final da Liga Europa, perdida para o Chelsea. Nesta época, contudo, o clube londrino tem estado um pouco abaixo das expetativas, somando apenas quatro vitórias em 13 jogos na Premier League, o que lhe confere o 8.º lugar na tabela classificativa, já a 19 pontos do Liverpool.

Nos últimos tempos, o português Nuno Espírito Santo já tinha sido apontado como possível sucessor do espanhol no comando técnico dos Gunners. De acordo com a BBC, o atual treinador dos Wolves (que ainda ontem empataram a três bolas em Braga, em jogo a contar para a Liga Europa) está na linha da frente para tomar as rédeas da equipa londrina.