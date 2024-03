Este artigo é sobre Coimbra . Veja mais na secção Local

O município de Góis, no interior do distrito de Coimbra, prevê inaugurar no início de junho, na Quinta do Baião, junto ao rio Ceira, um centro de ‘cycling’ destinado aos amantes do ciclismo de natureza.

