Depois de, no dia 13 de março, a UEFA ter anunciado a suspensão dos jogos da Liga dos Campeões, a Heineken dá, a partir de hoje, 28 de junho, o pontapé de saída de antecipação dos jogos dos oitavos-de-final da UEFA Champions League (Juventus - Lyon e Manchester City - Real Madrid) e da fase final da Liga dos Campeões que se realiza em Lisboa, de 12 a 23 de agosto, nos estádios do Sport Lisboa e Benfica (Luz) e do Sporting Clube de Portugal (Alvalade XXI).

A campanha “A espera chegou ao fim” estará presente em televisão, digital e outdoor até ao próximo dia 23 de agosto, período que engloba a fase final da competição (quartos-de-final, meias-finais e final), uma final a 8 disputada em Lisboa e que terá um impacto económico estimado de 50,4 milhões de euros, de acordo com o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).