A surfista havaiana Carissa Moore, cinco vezes campeã do mundo e atual detentora do título, venceu hoje categoricamente o duelo com a australiana Tyler Wright, bicampeã mundial, nos quartos de final do MEO Pro Portugal, em Peniche.

Carissa Moore dominou do início ao fim a terceira bateria dos ‘quartos’ femininos, numa autêntica ‘final antecipada’, somando uma pontuação final de 16,17 contra 9 pontos da adversária, que, ainda assim, poderia ter equilibrado as contas ao fazer um tubo numa onda com grande potencial, mas não conseguiu finalizar a manobra. Nas ‘meias’, a havaiana vai defrontar a brasileira Tatiana Weston-Webb, que derrotou com larga margem a australiana India Robinson (14,66 contra 9,73) na quarta bateria, demonstrando um grande à vontade nas pesadas ondas da Praia de Supertubos. Nos outros confrontos desta fase, na primeira bateria, a australiana Stephanie Gilmore, sete vezes campeã mundial, bateu a francesa Johanne Defay (12,50 e 11,76), e vai enfrentar a norte-americana Lakey Peterson, vencedora da segunda bateria contra a compatriota Courtney Conlogue (12,84 contra 10,33), na luta pela desejada final. O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira e prolonga-se até 13 de março. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram