Se a Espanha iniciou a campanha no Egito com um empate (29-29) surpreendente ante o Brasil, na ronda preliminar, seguindo-se depois um percurso imaculado até hoje, a Dinamarca passou mal nos ‘quartos’, perante o anfitrião Egito, que só ‘caiu’ no desempate por livres de sete metros, após prolongamento (39-38).

Hoje, o desequilibrador e insubstituível Mikkel Hassen, autor de 12 golos, deu um recital no ataque, destacando-se de todos os outros nos ‘disparos’ de primeira linha e a atrair os defesores para os colegas finalizarem.

A vencer por uma boa margem (13-8), aos 18 minutos, os nórdicos deixavam antever que iriam fugir no marcador, contudo, o ‘time-out’ pedido pelo selecionador Jordi Ribera, ‘despertou’ os seus pupilos para encurtar distâncias até ao intervalo (18-16).

Quando se perspetivava uma nova ‘cara’ espanhola, os nórdicos voltaram a acelerar para distâncias de três e quatro golos até aos últimos 15 minutos finais, altura em que as diferenças passaram para um e dois e quase foi preciso ir para prolongamento, quando o guarda-redes Vargas defendeu um remate do pivot adversário, mas viu a última tentativa espanhola do jogo, que daria o empate, bater na barra.

A final entre Dinamarca e Suécia está agendada para domingo, a partir das 16:30 (hora de Lisboa), no Stadium Sports Hall, no Cairo, enquanto os hispânicos vão lutar pela medalha de bronze com a França, seis vezes campeã mundial, no mesmo dia, pelas 13:30.