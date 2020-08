“O atual campeão abrirá a nova temporada, como acontece desde 2002. Apesar de chegar à final da UEFA Champions League, o atual campeão Bayern de Munique expressou o desejo de abrir a temporada de acordo com a tradição", revelou hoje a Liga (DFL), em comunicado.

Assim, os bávaros, que vão disputar o título europeu no domingo no Estádio da Luz, frente aos franceses do Paris Saint-Germain, vão enfrentar o Schalke 04 na abertura da ‘Bundesliga’, na sexta-feira, 18 de setembro, às 20:30.

Inicialmente, e devido ao longo percurso europeu do Bayern na ‘champions’, a DFL propôs que o jogo inicial da competição fosse entre o Dortmund, vice-campeão, contra o Borussia Mönchengladbach, adiando o embate do Bayern para segunda-feira, para lhe dar mais três dias de descanso.