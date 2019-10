Antes da paragem para as seleções, a equipa de Pep Guardiola, e também de João Cancelo e Bernardo Silva, perdeu em casa com o Wolverhampton, e atrasou-se ainda mais para o líder Liverpool, totalmente vitorioso em oito jogos.

Hoje, com os dois internacionais portugueses em campo, foi o regresso à normalidade dos ‘citizens’ e, no espaço de dois minutos, chegou ao triunfo: Bernardo Silva cruzou para o 1-0 de Gabriel Jesus, aos 39 minutos, e David Silva, assistido por Sterling, fez o 2-0, aos 41.

Os campeões ingleses têm mais um jogo, depois de hoje terem disputado a nona jornada, e seguem a cinco pontos do Liverpool, que no domingo visita o também histórico Manchester United, ‘afundado’ no 14.º lugar, com dois triunfos em oito jogos.

Igualmente hoje, o Everton, de Marco Silva, voltou, quatro jogos depois, aos triunfos na Liga, com os ‘toffees’ a vencerem em Goodison Park o West Ham, com golos de Bernard e Sigurdsson, num jogo em que André Gomes foi titular.

No Leicester em campo esteve também o internacional Ricardo Pereira, com os ‘foxes’ a vencerem em casa o Burnley (2-1), e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, com Rui Patrício, Ruben Neves, João Moutinho, e, depois, Diogo Jota, a sofrer para empatar em casa com o Southampton (1-1).

A época continua a correr mal para o habitual candidato ao título e vice-campeão europeu Tottenham, que hoje somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer – na Liga tem três empates e três derrotas em nove jogos – ao empatar frente ao último classificado, o Watford (1-1).