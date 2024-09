Na equipa lusa de 16 corredores, Iuri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e Rui Oliveira (UAE Emirates) vão ser acompanhados de Ivo Oliveira, igualmente velocista especialista em pista e que integra a mesma equipa profissional do irmão.

Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram para Portugal a única medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024, apenas o sexto da nação na história da competição e o primeiro fora do atletismo: Iúri Leitão foi ainda o primeiro atleta a garantir duas medalhas para o país na mesma edição da competição, uma vez que foi prata no omnium.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), os percursos, tanto dos contrarrelógios como das provas fundo, privilegiam os roladores, que deverão, ainda assim, ter cuidados adicionais nos troços de empedrado.

A prova de fundo de elite, que encerra o programa de competição, tem 222,9 quilómetros e um acumulado de subida de apenas 1273 metros, facto que, explica a FPC, contribuiu para o selecionador José Poeira ter apostado num trio com estas características.

Deste trio, Ivo Oliveira é o único a participar no contrarrelógio individual, de 31,1 quilómetros, totalmente planos, no primeiro dia dos Europeus, 11 de setembro.

Em sub-23 foram convocados Gonçalo Tavares (Hagens Berman Jayco), João Silva (Óbidos) e Noah Campos (Gi Group Holding-Simoldes-UDO) que apenas vão fazer a prova de fundo, de 162 quilómetros, marcada para dia 13.

Seis juniores vão competir na prova de fundo, de 129,7 quilómetros, no dia 14, nomeadamente Adrian Pacho (CC Barcelos-AFF-Flynx-HM Motor), Daniel Moreira e Guilherme Mestre (Willebrord Wil Vooruit), Gonçalo Rodrigues (Landeiro-KTM-Matias & Araújo), João António (ABTF Betão-Bairrada) e José Miguel Moreira (Polti Kometa Junior).

Gonçalo Rodrigues e José Miguel Moreira participarão também no contrarrelógio, de 31,2 quilómetros, no primeiro dia do evento.

O setor feminino está representado por quatro ciclistas, com destaque para a olímpica Daniela Campos (Eneicat-CMTeam), nos eventos de sub-23, nomeadamente o contrarrelógio individual de 31,2 quilómetros, no dia 11, e na prova de fundo, de 101,4 quilómetros, volvidos dois dias, em 13.

O selecionador feminino, José Luis Algarra, chamou ainda as juniores Daniela Simão (Academia Efapel), Maria Constança Marques e Raquel Dias (Tavira-Extremosul-Farense) para participarem na corrida de fundo de 72,9 quilómetros, no dia 15.

Raquel Dias vai fazer igualmente o contrarrelógio individual de 13,3 quilómetros, no dia 11.