O presidente da Comissão Europeia de hóquei em patins (CERH), Fernando Graça, revelou hoje que o próximo Europeu, em 2020, vai ter "duas divisões, a primeira com os seis primeiros classificados do campeonato da Europa de 2018.

Em entrevista ao sítio oficial do organismo na Internet, o português revelou as medidas a tomar, após o fim do presente campeonato europeu, na Corunha, em Espanha, que termina hoje com a final entre Portugal e Espanha, às 18:30 (hora de Lisboa).

“O campeonato em curso está intenso agora. Na primeira fase, havia uma grande diferença de qualidade e experiência das equipas. Queremos muito que as equipas cresçam competindo, mas é importante pensar em mudar os regulamentos, porque não é bom quando equipas coma a Bélgica ou a Holanda entram a sofrer goleadas como sofreram”, referiu.

A solução vai passar por criar dois grupos com as 12 equipas que jogam na Europa, os “seis melhores no campeonato Europeu e as outras seis no campeonato ‘challenge'”, procurando criar incentivos às equipas que não têm formação, como a Holanda e a Bélgica, depois de um diálogo que resultou em fazer “um programa de desenvolvimento nestes países”.

“O nosso apoio não pode ser de natureza financeira, mas pode ser, por exemplo, lançarmos um mini-hóquei num determinado país, darmos os patins, ‘sticks’ e adaptação às balizas. Queremos também colocar técnicos que vão formar novos técnicos e seguir um projeto, avaliando-o de seis em seis meses, caso haja alguma mudança ou uma ajuda suplementar que podemos fornecer a esses países”, explicou.

O presidente fez também um balanço dos últimos seis anos, quando tomou conta do comité, falando de “uma evolução importante”, na qual destacou as competições de sub-17, nas quais “nunca houve menos de nove equipas a competir”.