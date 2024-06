O campeonato foi oficialmente apresentado, esta terça-feira, com a presença de várias entidades em representação do Governo, da Associação Regional de Vela da Madeira, e de vários patrocinadores e parceiros.

Organizado pela Associação Regional de Vela da Madeira, com o apoio da Federação Portuguesa de Vela, o campeonato conta com o apoio do Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, da Câmara Municipal do Funchal, da Direção Regional da Juventude, dos Portos da Madeira e do Grupo Sousa, entre outros.

“O Festival Náutico do Atlântico, é um projecto desenvolvido pela Associação Regional de Vela da Madeira, que visa a promoção da Região Autónoma da Madeira, como destino náutico, quer numa vertente turística, aliando o destino a um conjunto de ações e experiências, destinadas a promover experiências náuticas a quem nos visita para lazer, bem com numa vertente desportiva, de afirmação do destino, como porto seguro para a prática federada de modalidades náuticas, neste caso, da Vela na sua vertente de Vela Ligeira”, afirma Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira.

O Campeonato de Portugal de Optimist, que é o principal evento do Festival Náutico do Atlântico, decorrerá na baía do Funchal e zonas limítrofes, passados 24 anos desde a última edição que ocorreu no arquipélago, associando-se este ano ao Destino Madeira (Madeira Tão Tua), e integrando o calendário nacional da modalidade.

créditos: João Jesus

Com uma participação garantida de uma frota de 120 velejadores, estarão representados 22 clubes, quatro deles com atividade na Madeira. O escalão etário dos jovens varia entre os 11 e os 15 anos de idade.

“Tendo em conta as características do destino e da competição, o projeto terá um efeito multiplicador junto do sector turístico regional, incrementando a notoriedade da Região, lançando-o como um destino de Turismo Náutico, enaltecendo as condições naturais e técnicas que a mesma detém, e contribuindo para o desenvolvimento do segmento de vela de competição e por arrasto de lazer”, sublinha Sérgio Jesus.

Está, por isso, previsto um conjunto de ações e atividades náuticas que se traduzem em proporcionar experiências de vela e náuticas aos turistas que visitam a Madeira neste período, através da participação em regatas de lazer em classe Raquero, e de visitas e workshops ao Campeonato de Optimist, explorando o evento, nos seus bastidores

Prevê-se a afluência de mais de 400 pessoas, relacionadas com velejadores, treinadores, técnicos, jornalistas, parceiros, patrocinadores e familiares dos atletas. Números que, na opinião de Sérgio Jesus, antecipam um impacto económico além do desportivo.

“Se considerarmos que serão cerca de 400 visitantes, com uma despesa média de 150 euros por participantes, estimamos um impacto de cerca de 500 mil euros em receita entre alojamento, refeições, actividades animação turística, rent a car, etc”.

Para o futuro, a Associação Regional de Vela da Madeira está empenhada em voltar a receber o Campeonato De Portugal de Cruzeiros. “O evento de 2019 ficou para a história dos velejadores que nos visitaram, e estou certo que, se voltássemos a organizar, iríamos contar com um numero expressivo de tripulações e embarcações provindas dos Açores e Continente, pelo que gostaríamos de voltar a contar com uma frota expressiva na edição de 2025”.