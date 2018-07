Com todo o elenco recuperado de lesões, o Brasil de Neymar terá um duro desafio contra a talentosa "Geração Dourada" da Bélgica, liderada por Eden Hazard. As duas equipas lutam por uma vaga nas semifinais do Mundial de Futebol da Rússia.

Após um início de Mundial em que deixou a desejar, com um empate com a Suíça (1-1) e uma suada vitória sobre a Costa Rica (2-0), o Brasil voltou a mostrar o seu futebol diante da Sérvia (2-0) e comprovou o crescimento na competição com um triunfo de autoridade sobre o México (2-0), nos oitavos-de-final.

E esse bom momento que a seleção canarinha atravessa também se reflete na saúde dos jogadores.

Depois de sofrer com os desfalques de Marcelo, Danilo, Fred e Douglas Costa e com as dores no tornozelo que incomodaram Neymar na primeira fase, Tite terá praticamente todo o elenco à sua disposição para encarar a perigosa Bélgica, outra favorita ao título.

Marcelo pode voltar à lateral esquerda da equipa no lugar de Filipe Luís, depois de ficar na reserva contra os mexicanos devido a um espasmo nas costas.

Já Douglas Costa, ausente dos últimos dois jogos por causa de uma lesão na coxa direita, será uma opção importante de velocidade para a segunda metade do encontro.

O único contratempo para Tite será a ausência de um dos seus pilares, Casemiro, que cumprirá uma suspensão automática por acumulação de cartões. A vaga do jogador do Real Madrid deverá ficar com Fernandinho.

No ataque, as atenções continuarão focadas em Neymar.

Não por acaso, a melhoria no rendimento do Brasil no Mundial da Rússia parece andar de mãos dadas com o crescimento de Neymar na competição.

O excesso de individualidade e nervosismo do início do Mundial deram lugar a um Neymar mais coletivo e centrado, culminando numa boa atuação contra o México, contra quem o craque do PSG anotou um golo e deu uma assistência, sendo eleito o melhor jogador em campo.

Contra a Bélgica, Neymar poderá contar novamente com os parceiros de ataque Willian, Coutinho e Gabriel Jesus.

Bélgica joga e deixa jogar

Do outro lado do campo estará uma equipa que, em muitos aspectos, se assemelha à seleção brasileira: uma equipa habilidosa e ofensiva, repleta de estrelas que atuam nos maiores clubes europeus e liderada por um número 10 que está entre os melhores jogadores do mundo.

Mas, enquanto o Brasil sofre com a responsabilidade de colocar uma sexta estrela no peito, a Bélgica e a sua "Geração Dourada" é pressionada para levar o país à sua primeira final. Com uma vitória sobre Neymar e companhia, os Diabos Vermelhos igualariam a sua melhor campanha na história (semifinais em 1986).

Neste Mundial de Futebol, a Bélgica já mostrou todo o seu potencial. Com 12 golos marcados, é o melhor ataque da competição e a reviravolta dos 3 a 2 sobre o Japão, nos quartos-de-final, aponta para uma equipa capaz de lidar com adversidades.

Por outro lado, a equipa do técnico espanhol Roberto Martínez, invicta há 23 jogos, sofre defensivamente, como comprovam os golos sofridos nas vitórias sobre a fraca Tunísia (5-2), na fase de grupos, e diante do inferior Japão. Números que assustam quando se tem como próximo adversário a "melhor equipa do mundo", como definiu o próprio Martínez.

Para tentar minimizar os riscos defensivos contra os habilidosos atacantes brasileiros, o técnico da Bélgica deverá tomar medidas para se precaver, possivelmente tirando da equipa o médio Dries Mertens para a entrada de um jogador como Fellaini, libertando ao mesmo tempo Kevin De Bruyne, maestro do meio campo.

Na frente, todas as fichas estão depositadas em Romelu Lukaku.

Brasil e Bélgica enfrentaram-se apenas uma vez em Mundiais: nos oitavos-de-final do Mundial da Coreia do Sul e Japão, em 2002, tendo a seleção canarinha vencido por 2-0, com golos de Rivaldo e Ronaldo.

Nesta sexta-feira, as duas seleções enfrentam-se em Kazan às 19h00, horário de Lisboa. A partida será apitada pelo trio sérvio formado pelo árbitro Milorad Mazic e os auxiliares Milovan Ristic e Dali Djurdjevic.

O onze provável

Brasil: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho; Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar; Gabirel Jesus.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Fellaini, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Lukaku.