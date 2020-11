Depois de terem conseguido a 'dobradinha' na temporada passada, os 'dragões' começam a caminhada na Taça de Portugal no sábado no Lavradio, freguesia do Barreiro, à qual regressam 44 anos depois de defrontarem a CUF, clube do qual nasceu o atual Fabril.

Ainda sem qualquer vitória esta temporada no Campeonato de Portugal, o Fabril é 11.º e penúltimo na Série G e tenta agora surpreender o campeão nacional, depois de ter eliminado Rabo de Peixe e Vitória de Sernache.

O Benfica, finalista vencido da última edição, vai viajar no sábado até ao terreno do Paredes, onde procura interromper uma série de três jogos sem vencer, incluindo duas derrotas consecutivas no campeonato.

Os 'encarnados', terceiros da I Liga, voltam a defrontar o Paredes 35 anos depois de terem garantido o apuramento para as meias-finais da Taça em 1984/85, com um triunfo por 3-0, no terreno da equipa nortenha, atual segunda classificada da Série C do Campeonato de Portugal.

Líder da I Liga, o Sporting tenta evitar nova queda na terceira eliminatória, depois de ter sido eliminado pelo Alverca na época passada, defrontando na segunda-feira o Sacavenense, no 'emprestado' Estádio Nacional, em Oeiras.

Apesar de não jogar em casa, o Sacavenense, quinto classificado da Série E, quererá 'imitar' o Alverca e tentar afastar o Sporting, que ainda não tem qualquer derrota nas provas internas esta temporada.

O Sporting de Braga, segundo classificado da I Liga, também joga com uma equipa do terceiro escalão, visitando no sábado o Trofense, líder da Série C do Campeonato de Portugal.

Motivados pelo triunfo no Estádio da Luz (3-2), o Sporting de Braga procura a sexta vitória consecutiva em provas nacionais, frente a um Trofense que ainda não perdeu esta temporada.

Com as equipas da I Liga a jogarem como visitantes com conjuntos secundários, haverá apenas quatro confrontos entre clubes das duas divisões profissionais: Arouca-Vitória de Guimarães, Oliveirense-Paços de Ferreira, Penafiel-Marítimo e Casa Pia-Nacional.

O Monção, uma das duas equipas dos distritais ainda em prova, recebe o Rio Ave, da I Liga.

A terceira eliminatória começa na sexta-feira, com a receção do Oleiros, do Campeonato de Portugal, ao Gil Vicente, da I Liga, e termina, em 03 de dezembro, com a reedição da final da Taça de Portugal de 1990, com o 'renascido' Estrela da Amadora a receber o Farense.