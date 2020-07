Se para o Benfica, resignado a terminar no segundo lugar, atrás do campeão FC Porto, o confronto com o rival lisboeta se reveste apenas de valor simbólico, para o Sporting representa a defesa do terceiro lugar e o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa na próxima época.

Os ‘leões’ dispõem de três pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, quarto classificado, pelo que o empate com as ‘águias’ será suficiente para concretizar o objetivo, mas uma derrota no Estádio da Luz, aliada a um triunfo bracarense na receção ao FC Porto custar-lhes-á o pódio da I Liga, uma vez que os minhotos têm vantagem no confronto direto.

O Braga foi a única equipa que se conseguiu impor (2-1) nesta edição do campeonato no estádio do novo campeão, que já estará com o pensamento na ‘dobradinha’, uma vez que vai disputar a final da Taça de Portugal em 01 de agosto, frente ao Benfica.

Também hoje, o Famalicão e o Rio Ave vão decidir o último lugar de acesso às competições europeias.

O Famalicão, que se desloca ao Marítimo, está em quinto lugar, com 53 pontos, mais um que o Rio Ave, que vai visitar o Boavista.

Para o domingo fica reservada a decisão sobre a equipa que acompanhará o lanterna-vermelha e já despromovido Desportivo das Aves na descida ao segundo escalão, com o Portimonense, 17.º e penúltimo colocado, em situação de desvantagem perante Vitória de Setúbal (16.º) e Tondela (15.º), as outras equipas ‘aflitas’.

Programa da 34.ª e última jornada:

- Sexta-feira, 24 jul:

Santa Clara — Vitória de Guimarães, 2-2

Gil Vicente — Paços de Ferreira, 3-3

- Sábado, 25 jul:

Marítimo — Famalicão, 19:00.

Boavista — Rio Ave, 19:00.

Benfica — Sporting, 21:15.

Sporting de Braga — FC Porto, 21:15.

- Domingo, 26 jul:

Portimonense — Desportivo das Aves, 19:30.

Vitória de Setúbal — Belenenses SAD, 19:30.

Moreirense — Tondela, 19:30.