O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial de ténis, qualificou-se hoje para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer em três sets o italiano Flávio Cobolli, na estreia no segundo torneio do Grand Slam de 2023.

Alcaraz, de 20 anos, impôs-se a Cobolli, 159.º da hierarquia e que superou a fase de qualificação, por 6-0, 6-2 e 7-5, em uma hora e 58 minutos, na terra batida parisiense, onde tem como melhor resultado a chegada aos quartos de final no ano passado. O espanhol, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2022, vai defrontar na segunda ronda o japonês Taro Daniel, 112.º do mundo, que eliminou o australiano Christopher O’Connell, 77.º, em três sets, por 6-0, 6-2 e 6-4. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram