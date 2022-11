Carlos Queiroz anunciou esta quarta-feira a saída do comando técnico da do Irão, depois de mais uma participação em mundiais com esta seleção, depois de 2014 e 2018.

"Rapazes e queridos amigos, no futebol não há vitórias morais, mas também não é imoral quando não alcanças os teus sonhos desde que tenhas dado o teu melhor com vontade, bravura e uma mentalidade vencedora. Estou orgulhoso de vocês, foram mais uma vez brilhantes dentro e fora do campo. Foi uma honra e um privilégio ser parte desta família futebolística. Acredito que merecem todo o respeito oferecendo credibilidade ao vosso país e aos adeptos de futebol. Desejo-vos toda a felicidade, paz, sucesso e saúde. Obrigado", disse Carlos Queiroz Queiroz, na sua conta de Instagram.