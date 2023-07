Na acidentada ligação de 151,8 quilómetros entre Annemasse e Morzine, marcada por inúmeros abandonos, entre os quais o do português Ruben Guerreiro (Movistar), Rodríguez distanciou-se na descida após o Col de Joux Plane, chegando isolado à meta, cinco segundos antes de Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Vingegaard, respetivamente segundo e terceiro, após cumprir a etapa em 03:58.45 horas.

O dinamarquês da Jumbo-Visma aumentou mesmo para 10 segundos a vantagem sobre o esloveno, após uma renhida luta pelas bonificações, com Rodríguez a subir a terceiro, a 04.43 minutos, por troca com o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

No domingo, os ciclistas enfrentam nova jornada nos Alpes, nos 179 quilómetros entre Les Gets e Saint-Gervais Mont-Blanc, com três contagens de primeira categoria no percurso, a última das quais a coincidir com a meta.