Sobre o Sporting desta temporada, Carlos Carvalhal falou numa equipa com “uma boa dinâmica, que entra forte no jogo, e que tem qualidade coletiva e individual”, garantindo estar preparado para combater todos esses aspetos.

“Não vamos ser surpreendidos e vamos tentar surpreender. Queremos aproveitar as poucas debilidades que este tipo de equipas tem. Será um jogo que irá valer muito pelo coletivo das equipas”, afirmou o treinador.

Este duelo com o Sporting, representa também um regresso de Carlos Carvalhal ao Estádio José Alvalade, para defrontar um emblema que já comando, na época 2009/10, confessando que será “um reencontro especial”.

“A devoção e a militância dos adeptos do Sporting é absolutamente fascinante e regressar a Alvalade toca-me também no lado emocional. Fico contente por voltar”, confessou o agora treinador do Rio Ave.

Para este desafio, Carlos Carvalhal convocou todos os jogadores disponíveis, deixando de apenas de fora Nadjack, que se encontrar a recuperar de lesão prolongada. O técnico volta a contar com o defesa central Messias, que regressa de castigo.

O duelo entre Rio Ave, 12.º com três pontos e menos um jogo, e Sporting, líder do campeonato com sete, está agendado para sábado, às 19:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.