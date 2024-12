Num encontro para o qual as duas equipas partiam empatadas na 14.ª posição, os golos da formação lisboeta foram marcados por Telasco, aos 56 minutos, e por Cassiano, aos 63, num lance com culpas para o guardião do Estoril.

A formação orientada por João Pereira, que nas últimas quatro jornadas somou três empates e uma derrota, subiu provisoriamente ao nono lugar da tabela, com 17 pontos.

O Casa Pia, que não vencia fora há mais de três meses, segue com mais um ponto do que o Gil Vicente, 10.º, e mais dois do que o Rio Ave, 13.º com 15, que na segunda-feira visita o Vitória de Guimarães.

A sexta derrota da época para a I Liga deixa o Estoril Praia, que na próxima jornada visita o Benfica, na 12.ª posição, com 14 pontos, em igualdade com o AVS.