Num comunicado lido à imprensa esta manhã, e sem direito a perguntas, o Juiz Presidente da Comarca do Porto, José António Cunha Rodrigues, informou que o FC Porto, a FC Porto SAD, a FC Porto Media SA e Francisco J. Marques foram condenados a pagar ao SL Benfica uma indemnização de cerca de dois milhões de euros no âmbito do caso dos emails.

Este valor compõe-se por 523 mil euros a "título de danos emergentes", 1,4 milhões de euros "a título de danos não patrimoniais pela divulgação da sua correspondência" e ainda um valor não especificado, sendo ele a "quantia que se liquidar em execução de sentença pelos danos de apropriação desde abril de 2017 até hoje dos segredos de negócios constantes dos factos provados".

Foram absolvidos Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira, administradores da SAD, e a empresa Avenida dos Aliados.

De recordar que o Sport Lisboa e Benfica pediu uma indemnização de 17 milhões de euros.

A notícia foi avançada esta manhã pelo Jornal de Notícias, vindo a confirmar-se na declaração de José António Cunha Rodrigues os termos da decisão judicial.

Em causa está a divulgação de correio eletrónico por Francisco J. Marques no programa televisivo Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, que davam conta de um alegado esquema para influenciar a arbitragem.

No processo, a SAD ‘encarnada’ corresponsabilizava por “danos de imagem” causados pela divulgação dos emails a homóloga do FC Porto, o presidente da SAD e do clube, Pinto da Costa, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, além da FCP Media, empresa detentora da estação televisiva Porto Canal.

O Benfica alegava que a divulgação dos emails lhe afetou a credibilidade, prejudicando os seus interesses comerciais e chegando a provocar a queda de cotação das ações da Sociedade Anónima Desportiva.

Já o FC Porto defendeu ter-se limitado a divulgar informação de interesse público, alegando o correio eletrónico divulgado revelou práticas deturpadoras da verdade desportiva.

(Notícia atualizada às 11:19)