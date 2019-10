Costa começou por vencer a brasileira Laura Ferreira e a chinesa Li Yanan na fase preliminar, antes de bater a alemã Katharina Menz nas meias-finais, triunfando na final sobre a brasileira Gabriela Chibana, por ‘waza-ari’.

A judoca portuguesa, que em 2018 venceu o Grande Prémio de Antália, na Turquia, volta a triunfar, após um terceiro lugar em Baku, já este ano.

Telma Monteiro ficou à porta do bronze, em -57 kg, perdendo no ‘golden score’ para a brasileira Rafaela Silva, após duas vitórias em dois combates prévios e uma derrota nas meias-finais, antes de se qualificar para a disputa pelo terceiro lugar.

Percurso idêntico, e também a acabarem no quinto posto, tiveram Joana Ramos (-52 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), no primeiro dia do Grand Slam da capital brasileira.

João Crisóstomo (-66 kg) e Felipe Cruz (-60 kg) perderam no primeiro combate e ficaram desde logo de fora da competição, que terá, até terça-feira, os portugueses Anri Egutidze (+81 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Carlos Luz (-81 kg) em ação.