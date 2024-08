Cátia Azevedo, recordista nacional com 50,59 segundos, foi a última da sua série, com 52,73, pelo que agora vai disputar a repescagem, numa prova em que se apuravam diretamente as três primeiras.

A atleta do Sporting, que cumpre os seus terceiros Jogos, depois do 17.º em Tóquio2020 e do 31.º no Rio2016, volta a correr às 11:20 locais (10:20 em Lisboa) de terça-feira, para disputar a repescagem.