A portuguesa Cátia Azevedo foi hoje oitava classificada na sua semifinal dos 400 metros dos Campeonatos Europeus de Atletismo, em Berlim, e não conseguiu assim o acesso à final que tanto ambicionava.

A atleta do Sporting foi última na primeira das três semifinais, com a marca de 52,23 segundos, numa prova muito rápida, em que a vencedora foi a britânica Laviai Nielsen, com 51,21, um recorde pessoal.

Cátia Azevedo aguentou-se no ritmo da corrida – o mais forte de todas as meias-finais – até os 300 metros, altura em que cedeu, onde não é habitual.

“Não sei o que dizer. Há dias assim, tive uma perda de energia devido a uma alteração fisiológica e não cheguei onde pretendia, que era a final”, disse a atleta, no final da corrida.

“Há dois anos, em Amesterdão, a marca que fiz agora dava para passar a final, o que diz muito do nível que era preciso para lá chegar”, concluiu a Cária Azevedo, que agora tentará recuperar para ajudar a equipa portuguesa na estafeta de 4×400 metros femininos, na sexta-feira, às 13:40 (12:40 em Lisboa).