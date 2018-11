O Celta de Vigo perdeu hoje, na estreia do treinador português Miguel Cardoso, em San Sebastián, frente à Real Sociedad, por 2-1, em jogo que encerrou a 13.ª jornada da I Liga espanhola de futebol.

Mikel Oyarzabal colocou a Real Sociedad na frente do marcador aos 27 minutos, e David Zurutuza fez o segundo golo no início da segunda parte, aos 47, tendo o Celta marcado o ‘golo de honra’ aos 82, pelo uruguaio Maximiliano Gómez.

Com este triunfo, a Real Sociedad subiu oitavo lugar da I Liga espanhola, com 19 pontos, enquanto o Celta é 15.º, com 14, numa tabela classificativa liderada pelo Sevilha, com 26 pontos, seguido do FC Barcelona, com 25, e do Atlético Madrid, com 24.

Miguel Cardoso foi nomeado treinador da equipa galega este mês, depois de ter sido dispensado do Nantes no início de outubro, devido à acumulação de maus resultados no arranque da Liga francesa.