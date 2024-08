Agradado com a prestação dos seus jogadores na pré-época e nos dois triunfos a abrir o campeonato, sobre Farense (2-1) e Arouca (3-1), o técnico realçou que a formação de Moreira de Cónegos “sabe quando tem de pressionar e de sofrer” e “quando ‘disparar’ para a frente”, estando pronta para se bater com um adversário recheado de “qualidade individual”.

“Vamos defrontar uma grande equipa, mas a minha equipa é muito competitiva e vai lutar por pontos. Os meus jogadores provaram, na pré-época e nos dois primeiros jogos da I Liga, que nunca viram a cara à luta. Vamos para competir contra qualquer adversário. Podemos fazer um bom jogo e criar dificuldades ao Sporting de Braga”, disse, na antevisão ao duelo minhoto, agendado para as 20:30.

César Peixoto espera que os seus pupilos traduzam essa almejada competitividade em “reações fortes à perda da bola” e em ‘timings’ de pressão “bem definidos” para condicionarem a ação de um oponente que pode fazer a diferença na “rapidez, precisão e qualidade” de execução.

Alerta para a “pressão forte” que os ‘arsenalistas’ costumam exercer no corredor central do relvado, o treinador afirmou estar pronto para defrontar “o melhor Sporting de Braga possível”, mesmo com eventuais rotações entre os titulares, fruto de se encontrar a meio do play-off de acesso à Liga Europa, com os austríacos do Rapid Viena.

O ‘timoneiro’ considerou até que os sete jogos oficiais até agora contabilizados pelos bracarenses são positivos para a equipa treinada por Carlos Carvalhal, pela vantagem que daí retira em “termos de competição e condição física”, mas espera uma resposta dos ‘cónegos’.

“Se houver boa gestão do plantel, o Braga poderá estar à frente nesse aspeto, mas somos uma equipa com muita capacidade física, que não quer ficar atrás. Queremos dar uma boa resposta”, adiantou.

Convencido de que os ‘arsenalistas’ vão criar “mais perigo e dificuldades” junto à baliza vimaranense em relação ao Farense e ao Arouca, César Peixoto admitiu que gostaria de ver o Moreirense terminar o embate de domingo sem golos sofridos.

“Queremos evitar sofrer golos. Em Faro, sofremos um golo logo a seguir à expulsão [de Sidnei Tavares]. Há uma tendência das equipas para se desconcentrarem após a expulsão e sofrerem. Os jogadores estão avisados quanto a isso. Se não sofrermos, estamos mais perto de vencer, mas a equipa já provou que, mesmo a sofrer, é competitiva e não baixa os braços”, observou.

O Moreirense, quarto classificado da I Liga portuguesa, com seis pontos, defronta o Sporting de Braga, sexto, com quatro, numa partida agendada para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.