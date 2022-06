"Foi claramente um fracasso", declarou Didier Lallement, que mencionou como exemplo as pessoas "abaladas" e "assaltadas". E lamentou que "a imagem do país tenha sido prejudicada" após a partida disputada em Paris em 28 de maio.

Lallement também pediu desculpas por ter autorizado o uso de gás lacrimogéneo na área do estádio antes do início da partida, mas afirmou que "não havia outra maneira" de aliviar a pressão nos portões de entrada do Stade de France.

O chefe de polícia de Paris apoiou os números divulgados pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que calculou que entre "30.000 e 40.000 pessoas" sem bilhetes ou com bilhetes falsos estavam na área do Stade de France para esta final, na qual o Real Madrid venceu o Liverpool por 1-0.

"Os primeiros elementos de prova confirmam estes números", disse o chefe de polícia. "Eu passei os números ao ministro e os assumo", acrescentou, apesar dos dados terem sido questionados por analistas e por dirigentes desportivos britânicos.