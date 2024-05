“Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Mauricio pelo seu trabalho esta temporada. Ele será bem-vindo de volta a Stamford Bridge a qualquer momento e desejamos-lhe tudo de melhor na sua futura carreira de treinador”, afirmaram Laurence Stewart e Paul Winstanley, diretores desportivos do clube londrino, citados no sítio oficial dos ‘blues’ na internet.

Entretanto, o próprio Pochettino agradeceu ao grupo proprietário do Chelsea e aos diretores desportivos “pela oportunidade de fazer parte da história deste clube”, o qual, segundo ele, está agora bem posicionado para continuar a avançar na Premier League e na Europa nos próximos anos.

O treinador argentino deixa o comando técnico do Chelsea ao fim de uma temporada, na qual totalizou 26 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, entre todas as competições, tendo deixado a equipa em sexto lugar da Liga inglesa, depois do clube ter investido muitos milhões na tentativa de reforçar a equipa.

O argentino de 52 anos viveu um início de temporada complicado nos 'Blues', com resultados irregulares e várias lesões no elenco, especialmente as de Christopher Nkunku, Romeo Lavia e do capitão Reece James.

Apesar disso, a equipa chegou à final da Taça da Liga Inglesa (derrota com o Liverpool) a sexta posição obtida na Premier League leva o Chelsea de volta a uma competição europeia depois de um ano de ausência. O lugar já está garantido pelo menos na Liga Conferência, mas os "Blues" terão uma vaga na Liga Europa se o campeão inglês, o Manchester City, também vencer a final da Taça da Inglaterra contra o Manchester United no próximo sábado.

Pochettino é o terceiro técnico a deixar o Chelsea antes do fim de contrato desde a chegada do fundo de investimentos Clearlake Capital e do empresário Todd Boehly, depois das saídas de Thomas Tuchel e Graham Potter.