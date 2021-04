Ao 15.º jogo oficial sob o comando de Thomas Tuchel, os londrinos averbaram a primeira derrota e caíram com ‘estrondo’ em Stamford Bridge, numa partida em que estiveram em vantagem, graças ao golo do norte-americano Christiano Pulisic, aos 27 minutos.

Contudo, a expulsão de Thiago Silva, aos 29 minutos, ‘desorientou’ por completo o Chelsea e o West Brom aproveitou para operar a reviravolta em cima do intervalo, com dois tentos do ex-jogador do Sporting Matheus Pereira, aos 45+2 e 45+4.

Callum Robinson, aos 63 e 90+1 minutos, e Mbaye Diagne, aos 68, dilataram a vantagem dos ‘baggies’ e consumaram o ‘escândalo’ no reduto dos ‘blues’, que se limitaram a minimizar os ‘estragos’, por intermédio de Mason Mount, aos 71.

O West Bromwich, que atualmente está em zona de despromoção (19.º lugar), não vencia em casa do Chelsea no principal escalão há mais de 40 anos, sendo que o último triunfo remontava a 30 de setembro de 1978 (3-1), na então designada ‘Division One’.

O Chelsea, que vinha de 10 jogos sem perder na Premier League, desde 19 de janeiro, mantém-se no quarto lugar, com 51 pontos, embora esteja à mercês dos rivais West Ham (49) e Tottenham (48), que nesta jornada defrontam Wolverhampton e Newcastle, respetivamente.

Na quarta-feira, os ‘blues’ visitam o FC Porto, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, num encontro que será disputado em Sevilha, face à exigência de quarentena no Reino Unido para os cidadãos provenientes de Portugal, devido à pandemia de covid-19.