A novidade foi revelada num vídeo partilhado nas redes sociais oficiais do Giro, mas também nas de Tadej Pogacar e da UAE Emirates, a equipa do duas vezes vencedor do Tour (2020 e 2021).

A participação do vice-campeão das últimas duas edições da ‘Grande Boucle’ na Volta a Itália do próximo ano, agendada entre 04 e 26 de maio, é totalmente inesperada e representará a sua estreia na prova italiana, a única ‘grande’ que faltava no seu currículo — participou na Vuelta em 2019, acabando em terceiro.

Embora nem ‘Pogi’ nem a UAE Emirates tenham anunciado mais detalhes, nomeadamente se o esloveno de 25 anos manterá o plano de participar no Tour, o anúncio de hoje pode ‘beneficiar’ o português João Almeida, que já tinha reiteradamente afirmado que em 2024 queria estar na Volta a França e que, assim, terá mais possibilidades de assumir o papel de líder.

“Ainda não foi discutido o calendário, mas gostava de fazer a Volta a França, porque já corri o Giro muitas vezes e começa a ser um pouco repetitivo”, assumiu o ciclista de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), numa entrevista publicada na newsletter da Federação Portuguesa de Ciclismo, em outubro.

Já em maio, quando regressou a Portugal após tornar-se o primeiro português no pódio final da Volta a Itália, na qual foi terceiro, o melhor ciclista nacional da atualidade tinha desvendado que queria estar no Tour do próximo ano, que vai ligar Florença (Itália) a Nice, entre 29 de junho e 21 de julho.