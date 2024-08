Krijnsen, de 23 anos, cumpriu os 177,5 quilómetros entre Stevns e Holbaek em 3:49.05 horas, vingando um ataque bem sucedido que deixou o norueguês Anton Stensby (Coop-Repsol) em segundo, a 17 segundos.

O pelotão chegou a 23 segundos de distância, com o líder da geral, o belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny) em quinto, com Rui Oliveira, no regresso à estrada depois do título olímpico no madison, na pista em Paris2024 com Iúri Leitão, a ser nono.

O português, que já tinha sido oitavo na terceira etapa, segue no 76.º posto da geral, enquanto o irmão e companheiro de equipa, Ivo Oliveira, é 53.º.

Quanto aos primeiros lugares da geral, De Lie vai entrar na última etapa, no domingo, com cinco segundos de vantagem para o dinamarquês Magnus Cort (Uno-X), segundo, e 27 para um elemento da seleção da Dinamarca, Anders Foldager, terceiro.

No domingo, a 34.ª edição da corrida termina com uma ligação de 164,6 quilómetros entre Roskilde e Gladsaxe.