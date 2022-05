Se antes do jogo Benfica-FC Porto, da 33.ª jornada da I Liga e no qual os ‘dragões’ se sagraram campeões nacionais pela 30.ª vez, nada havia a salientar em termos de segurança, o mesmo não se pode dizer após o apito final do árbitro Luís Godinho.

Nas imediações do Estádio da Luz, foram registados alguns desacatos que obrigaram a Polícia de Segurança Pública (PSP) a agir.

“Há um polícia ferido, uma viatura da PSP danificada e dois indivíduos detidos. São adeptos do clube da casa [Benfica]. O regresso dos adeptos do FC Porto aos autocarros decorreu dentro da normalidade”, afirmou à agência Lusa o comissário Artur Serafim.

Segundo este responsável, o policiamento, em Lisboa, passou agora para outras zonas da cidade, essencialmente na avenida da República, onde se encontram os ‘Dragões de Lisboa’ (casa do FC Porto), e o Marquês de Pombal para monitorização dos festejos.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão nacional da I Liga ao vencer o Benfica, por 1-0, com o golo de Zaidu, apontado ao 90+4 minutos.