A receção do campeão FC Porto ao Benfica, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai disputar-se em 02 de março, sábado, anunciou hoje a Liga de clubes.

O jogo entre o líder do campeonato e o segundo classificado, separados por um ponto, tem início marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

O Sporting de Braga, terceiro classificado, joga no domingo, em casa do Rio Ave, no mesmo dia em que o Sporting, quarto posicionado, recebe o Portimonense, de acordo com o programa da 24.ª ronda, divulgado hoje no site oficial da Liga de clubes.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 01 mar:

Desportivo das Aves - Boavista, 20:30

- Sábado, 02 mar:

Nacional - Tondela, 15:30

Moreirense - Vitória de Setúbal, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30

- Domingo, 03 mar:

Desportivo de Chaves - Santa Clara, 15:00

Belenenses - Feirense , 15:00

Rio Ave - Sporting de Braga, 17:30

Sporting - Portimonense, 20:00

- Segunda-feira, 04 mar:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 20:15