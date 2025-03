O psicólogo clínico Tiago Lopes explicou ao SAPO24 que a depressão sazonal é o nome que se dá aos sintomas causados pelos efeitos das diferenças de luz e de temperatura nas diferentes estações do ano, nomeadamente no outono e no inverno. É uma perturbação psicológica, caracterizada pela falta de motivação e energia, sentimento de tristeza e incapacidade para realizar tarefas.

E sim, está de facto reconhecida como uma perturbação, mais especificamente, como um subtipo da depressão major (aquela que é mais falada e conhecida).

Mas porque nos sentimos mais em baixo nesta altura do ano?

O ser humano funciona através de ciclos circadianos. A uma certa hora, nomeadamente à noite, o cérebro analisa o nível de luz e das temperaturas e decide que é hora de ir dormir. Quando isso acontece, o corpo humano liberta químicos, como a melatonina, que serve para ficarmos sonolentos.

Se os dias forem mais escuros, a produção de melatonina é desregularizada. Começa a ser mais produzida durante o dia, quando há pouca luz, o que deixa as pessoas com mais fadiga e menos energia para lidar com as tarefas do dia-a-dia.

“Quando ficamos com menos energia, os problemas não desaparecem. No entanto, temos menos força para lidar com eles. É aí que entra a depressão sazonal”, diz o especialista.

A falta de luz solar desregula os químicos do nosso cérebro. Não só aumenta a produção de melatonina em alturas que não deve ser produzida, como durante o dia, mas reduz também a produção de serotonina.

“A serotonina é o que chamamos de químico da felicidade. A vitamina D, que encontramos no sol, ajuda muito na produção deste químico. Quando acaba o verão, onde todos os dias apanhamos sol, e sentimos o corte que o outono traz, o corpo reage. Estava habituado a ter esta ajuda a produzir serotonina e de repente, fica sem ela. Menos serotonina e mais melatonina, resulta numa depressão”, explica o psicólogo.

Como melhorar os sintomas da depressão sazonal?

Segundo o especialista, tomar suplementos de vitamina D é uma boa alternativa. Não tem o mesmo efeito que o sol, mas ajuda. No entanto, Tiago Lopes considera que não há nada que ajude mais do que nos compreendermos.

“Se chega ao outono e nós percebemos que temos mais predisposição a ficar tristes, temos que compreender o porquê. Saber que é uma depressão sazonal faz com que tenhamos força interna para lidar com o que está a acontecer”, diz o especialista, “Não nos retira a tristeza, mas termos a consciência de que podemos estar mais vulneráveis durante esta altura já nos dá imensas ferramentas para lidarmos com estas emoções”.

A expressão “Estou como o tempo” utiliza-se muitas vezes em tom de brincadeira, mas na verdade, há alturas em que as pessoas estão mesmo como o tempo.

*Edição por Ana Maria Pimentel