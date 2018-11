Os clubes do principal campeonato holandês de futebol concordaram em dividir parte do dinheiro dos prémios da UEFA com as formações do seu campeonato, informou hoje a liga em comunicado.

“Há um ano, os clubes decidiram unanimemente lutar pelo contínuo desenvolvimento e melhoria da qualidade do futebol holandês. A ‘Eredivisie' torna-se, assim, a primeira liga da Europa a redistribuir uma parte das receitas dos clubes das competições da UEFA pelos clubes não participantes", vincou a Liga Holandesa, em nota publicada na página oficial. A partir da próxima época, as equipas holandeses que vão competir nas provas da UEFA darão cinco por cento do seu prémio da fase de grupos para aqueles que não se qualificarem, o que pode cair para 3,75 por cento se progredirem além da fase de grupos. A Liga menciona que a partir da temporada 2020/21 cinco por cento de todas as receitas dos meios de comunicação sociais serão distribuídas igualmente entre os 18 emblemas. Foi comunicado também que vão ser distribuídos 15 por cento das receitas da UEFA entre todos aqueles que jogam na segunda divisão holandesa, mas ligados a programas de formação de jovens jogadores. "Para esta temporada, o montante a ser distribuído neste contexto é de 4,5 milhões de euros”, revelou. A medida acontece no momento em que o grupo de 28 países da Liga Europeia pede que a UEFA distribua o prémio anual de dois mil milhões de euros da Liga dos Campeões de forma mais justa para ajudar a fechar a lacuna de riqueza entre os clubes.