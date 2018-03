O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje, em comunicado, ter instaurado um processo de inquérito, tendo por base notícias relacionadas com denúncias de eventuais atos de corrupção.

Ainda de acordo com aquela nota, “o processo foi enviado, hoje, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim da instrução”.

Apesar de aquele conselho da FPF não ter revelado mais pormenores, esta decisão surge cerca de uma semana depois de ter sido noticiada uma denúncia anónima sobre uma eventual compra de resultado por parte do FC Porto na segunda parte do jogo com o Estoril Praia, tendo por base um depósito bancário de cerca de 700 mil euros.

Na ocasião, os ‘dragões’ negaram e justificaram o depósito numa dívida antiga para com a SAD do Estoril Praia.

O FC Porto, que ao intervalo do jogo com os ‘canarinhos’ perdia por 1-0, tendo o jogo sido interrompido por questões de segurança, venceu o encontro por 3-1.