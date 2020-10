O Rali de Portugal será a quarta de 12 provas do Campeonato do Mundo da especialidade e decorrerá de 20 a 23 de maio de 2021.

Já a Baja de Portalegre, mantém-se na Taça do Mundo de Bajas, estando prevista para os dias 28 a 30 de outubro, sendo a nona e última prova do calendário.

Já a Rampa de Boticas, de 07 a 09 de maio, será a terceira prova do Europeu de Montanha enquanto a Rampa da Falperra constituirá a única jornada dos Masters de Montanha da FIA.

Entre as decisões hoje anunciadas estão, ainda, medidas para a redução de custos na Fórmula E, campeonato conquistado este ano pelo português António Félix da Costa e que a partir de 2021 passará a ter o estatuto de Campeonato do Mundo.

As medidas passam pela redução de tempo em pista na qualificação (de seis para quatro minutos), a redução da aquisição de peças e de utilização de sensores nos monolugares.

O calendário do Mundial de Resistência, com seis corridas, também foi aprovado.

Terá início em Sebring (EUA), a 19 de março. Seguem-se as 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica (01 de maio), as 24 Horas de Le Mans (12 e 13 de junho), as 6 Horas de Monza, em Itália (18 de julho), as 6 Horas de Fuji, no Japão (26 de setembro) e as 8 Horas do Bahrain (20 de novembro).

Também foi aprovado o novo Pacto de Concórdia da Fórmula 1.