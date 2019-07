“Parabéns para nós e para o nosso povo”, referiu.

Nos prémios individuais, o domínio foi completo para o ‘escrete’, que teve o melhor guarda-redes, Alisson, que sofreu apenas um golo, na final, e o melhor marcador, Everton, com três tentos, os mesmos do peruano Guerrero.

“No último jogo [nas meias-finais, com a Argentina] estive meio apagado e estava chateado com a minha prestação. Hoje meti na cabeça que tinha de fazer melhor e entregar-me. (...) Estou feliz com o golo e com ter sofrido o penálti do 3-1. Parabéns a toda esta grande equipa por um grande jogo”, atirou Everton.

O Brasil venceu hoje, no Rio de Janeiro, a 46.ª Copa América, com golos de Everton (15), Gabriel Jesus (45+3) e Richarlison (90), que anularam um tento de Guerrero (44), conquistando o nono título continental, o primeiro desde 2007, e sucedendo ao Chile, campeão em 2015 e 2016.