O defesa do Atlético de Madrid Felipe vai falhar o resto da Copa América de futebol, desfalcando o Brasil devido a uma lesão no joelho direito, com o selecionador a chamar hoje Léo Ortiz, do Bragantino.

Tite escolheu Ortiz, uma estreia absoluta, para render o central ex-FC Porto, que se lesionou em 16 de junho, um dia antes da vitória por 4-0 sobre o Peru, na segunda jornada do grupo B da competição que decorre em território brasileiro. Os exames confirmaram uma "lesão parcial no ligamento colateral externo", com o jogador a realizar fisioterapia até que, na última sexta-feira, uma nova ressonância, cujo resultado foi hoje conhecido, revelou que não estaria a postos para jogar antes de 10 de julho, data da final da competição. O Brasil defende o título ganho em 2019 e conta agora com um jovem de 25 anos no lugar do experiente Felipe, de 32, que ainda não tinha somado qualquer minuto na Copa América. A 'canarinha' está já nos quartos de final após três vitórias em outros tantos jogos, encerrando a fase de grupos no domingo com o Equador.