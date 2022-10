A corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike em motociclismo foi interrompida na terceira volta, depois de um acidente que envolveu dois pilotos no circuito do Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

O acidente envolveu o espanhol Gonzalez Perez e o francês Victor Steeman, ambos em Kawasaki Ninja 400, que seguiam a meio do 'pelotão' liderado pelo alemão Dirk Geiger. De acordo com a organização, o piloto francês sofreu politraumatismos e ferimentos na cabeça, tendo sido transportado de helicóptero para o Hospital de Faro. Depois de ter sido mostrada a bandeira vermelha, a organização decidiu adiar as restantes 10 voltas que faltam cumprir ao cicuito algarvio para depois da corrida de SuperSport, prevista para as 15:15. O acidente levou também ao adiamento da primeira corrida de Superbike, que tinha início marcado para as 14:00. O AIA recebe este fim de semana a nona de 12 rondas do Mundial de motociclismo, a segunda realizada este ano em Portugal, que integra as categorias de Superbike, SuperSport e SuperSport300.