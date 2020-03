Aos atletas do programa olímpico ficam três recomendações: “Não utilizar espaços públicos onde se encontrem outras pessoas na proximidade”, “não realizar os treinos em ambientes fechados em conjunto com outros atletas”, e “utilizar espaços ao ar livre certificando-se que não contactam com outras pessoas”.

No caso do uso de instalações fechadas, devem ser seguidas “as regras adotadas” por essas infraestruturas, com o COP a confirmar que estas já existem nos centros de alto rendimento do país.

O COP explica ainda às federações que a decisão do Comité Olímpico Internacional de “manter a realização dos Jogos na data prevista”, de 24 de julho a 09 de agosto, “está a traduzir-se numa enorme pressão sobre os atletas dos países atingidos pela pandemia”.

“É recomendável que nos preparemos para o que aí vem e para as condições específicas exigidas no exercício das nossas atividades”, adverte o organismo olímpico.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu tornou-se o epicentro da pandemia, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais (4.825), o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.600, mais 320 do que no dia anterior. O número de mortos no país subiu para 14.