Esta medida constitui um rude golpe para os clubes de futebol de todo o país, que esperavam poder começar a trazer parcialmente os seus adeptos de volta aos estádios na nova época, que começa em 11 de setembro com os jogos da Taça da Alemanha.

No entanto, "exceções" serão permitidas em regiões onde a taxa de infeção for baixa por pelo menos uma semana e “se for garantido que os participantes vêm exclusivamente dessa região ou regiões vizinhas” onde a propagação do vírus seria também contida.

A Liga Alemã de Futebol (Bundesliga), em cooperação com a federação, apresentou na quarta-feira um projeto que permitia o regresso parcial de público aos estádios e que incluía bilhetes nominativos para permitir o rastreio em caso de contaminação.

O próprio ministro do Interior e Desporto, Horst Seehofer, defendeu o regresso dos adeptos aos recintos desportivos.

“A população não entende que muitas pessoas podem se mover em um espaço confinado, mas que uma partida de futebol com poucos espetadores afastados uns dos outros não é possível”, afirmou Horst Seehofer ao jornal Augsburger.