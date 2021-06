Ben Chilwell e Mason Mount foram isolados do resto da equipa na segunda-feira, após terem estado em contacto no final do jogo de sexta-feira com o escocês Billy Gilmour, colega de equipa no Chelsea, que testou positivo ao novo coronavírus.

A dupla vai permanecer isolada e a treinar à parte em áreas privadas no centro de treino da seleção inglesa, em St. George's Park, para onde regressará a equipa após o jogo desta noite contra a República Checa, em Wembley.

A decisão de isolar até à próxima segunda-feira o lateral-esquerdo Ben Chilwell, de 24 anos, e o médio Mason Mount, de 22, foi tomada após consulta às autoridades sanitárias, que estão a acompanhar o caso em articulação com a federação.

“Continuaremos a seguir todos os protocolos covid-19 e o regime de testes da UEFA, mantendo um contacto estreito com a PHE [Public Health England]. A seleção fez testes na segunda-feira e todos deram negativos. Outros testes serão realizados como e quando apropriado”, refere a FA em comunicado.

A Inglaterra enfrenta hoje a República Checa, na última jornada do Grupo D, que opõe os dois primeiros classificados com quatro pontos. Croácia e Escócia defrontam-se no último jogo da fase de grupos, ambas com um ponto.

A seleção inglesa já garantiu o apuramento para os oitavos de final, mas ainda não sabe em que posição vai terminar no grupo. Caso termine em segundo, os dois jogadores vão falhar o jogo da fase a eliminar, uma vez que o segundo do Grupo D joga na segunda-feira, dia 28 de junho, contra o segundo do Grupo E.

Se assegurarem o primeiro lugar, jogam apenas no dia 29, frente ao segundo do Grupo F, o agrupamento de Portugal, e ambos os atletas podem estar disponíveis. Outra das possibilidades é terminarem em terceiro, não sendo ainda certo qual o dia em que jogariam, se domingo ou na próxima terça-feira.