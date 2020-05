“Os resultados dos últimos testes a técnicos, ‘staff’ e jogadores do plantel profissional do Clube Desportivo das Aves revelaram-se negativos para todos, à exceção de um caso, que se revelou inconclusivo, depois até de já ter sido testado uma segunda vez”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

Os 66 membros do Desportivo das Aves repetiram no sábado os testes no centro de rastreio móvel montado no Queimódromo do Porto, com colheita de sangue e zaragatoa nasal, cumprindo as regras determinadas pelas autoridades sanitárias, em articulação com o plano de retoma definido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

“De acordo com o protocolo definido para estas situações, o jogador em causa vai permanecer isolado do restante grupo de trabalho até fazer novos testes à covid-19 e ficar esclarecida a sua situação, pelo que já nem tinha iniciado os treinos desta semana, por precaução. O plantel do CD Aves volta a treinar terça-feira de manhã”, termina a nota.

No plano de desconfinamento face ao novo coronavírus, o Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos da I Liga, que regressa em 3 de junho e é liderada pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e da final da Taça de Portugal, entre ‘dragões’ e ‘águias’, tendo excluído a continuidade da II Liga.