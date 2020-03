“Não será de todo fácil encontrar uma nova janela de datas que suporte o adiamento, sem sobreposição das provas nacionais e internacionais das 33 modalidades que competem nos Jogos. É até muito difícil”, justificou o presidente da FPN.

Esse, ainda segundo o dirigente, será o motivo pelo qual o COI, que se encontra a auscultar os vários comités nacionais e partes envolvidas na organização da prova, ainda não anunciou a decisão no que toca à manutenção ou adiamento de Tóquio2020.

“Está à procura de uma nova janela, em coordenação com as várias federações, para organizar os Jogos”, sustentou António José Silva, recordando que há outros fatores a ter em conta, para além dos desportivos, como os financeiros e os relacionados com os patrocinadores.

Na quinta-feira, em entrevista à agência Lusa, o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, defendeu que os Jogos Olímpicos fossem adiados para 2021.

“Não tenho elementos que me permitam avaliar se a posição do COI é sustentável ou não. Está a ser assessorado pela Organização Mundial de Saúde e parto do princípio que quem esta a monitorizar informa o COI do quadro à data previsível do início dos Jogos”, explicou Constantino.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.