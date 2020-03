Frederico Varandas anunciou hoje nas redes sociais que durante o período em que vigorar o estado de emergência, decretado na quarta-feira pelo Presidente da República, vai servir o país enquanto médico.

O presidente do Sporting Clube de Portugal é licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Medicina Militar pela Academia Militar, foi de “bata” que entrou no mundo em que a bola assume protagonismo, ao tornar-se diretor clínico dos leões durante a liderança de Bruno de Carvalho.

Médico de profissão e capitão do Exército, Varandas acedeu, assim, ao apelo efetuado hoje pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), que está a aceitar voluntários - inclusive militares na reserva e na reforma, e ex-militares - para auxiliarem as Forças Armadas no reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS).