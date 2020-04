Desde que o campeonato foi suspenso, em 12 de março, o clube da vila de Moreira de Cónegos recomendou aos futebolistas manterem-se em casa, a não ser para "adquirir bens essenciais" ou caso tenham "algum problema de saúde grave", e informou-os acerca dos "sinais e sintomas" da doença, com conselhos e questões, afirmou o responsável.

"Criámos um questionário a que os atletas têm de responder diariamente com as perguntas obrigatórias do coronavírus: se têm tosse, febre, mialgias. Este questionário é extensível à equipa técnica, ‘staff' e estrutura, de forma a conseguirmos tirar uma fotografia ao estado do clube", esclareceu Marco Oliveira, um dos médicos dos ‘cónegos', a par de João Moura.

Acompanhada regularmente no que respeita à saúde, a formação do concelho de Guimarães, disse ainda Marco Oliveira, está a cumprir um plano de treino criado pela equipa técnica liderada por Ricardo Soares, depois dos atletas terem recebido material para trabalharem, num intervalo de dois ou três dias após a declaração do estado de alerta em Portugal, em 13 de março.

"Conseguimos apetrechar a casa dos atletas com bicicletas estáticas, elásticos TRX, colchões, halteres e pesos. Tudo para que eles possam fazer um treino com o mínimo de condições e manterem algum condicionamento muscular e cardiorrespiratório", descreveu.