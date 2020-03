As associações de futebol de Viseu, Algarve, Beja, Porto, Braga, Leiria, Aveiro e Viana do Castelo já anunciaram a suspensão total das competições, enquanto em Lisboa, Coimbra, Castelo Branco, Setúbal, Vila Real, Portalegre e Santarém estas vão decorrer, mas com limitações nos acessos.

Já nos Açores, as associações de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta decidiram manter as competições a decorrer com normalidade.

“As três associações dos Açores decidiram manter a normalidade por agora, mas vamos seguir todas as indicações do governo regional. Ainda não existem casos nos Açores, mas já informámos os clubes de todos os cuidados e procedimentos”, disse à Lusa Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta.

As associações de Bragança, Guarda, Évora e Madeira têm reuniões agendadas ainda para o dia de hoje, de modo a que sejam tomadas decisões.