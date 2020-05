As pessoas ligadas ao plantel ‘leonino’ têm realizado vários testes de rastreio à covid-19 desde o fim de abril, sem indicação de resultados positivos, bem como testes serológicos, para pesquisa de anticorpos à covid-19 e determinação de possível imunidade.

Durante a sessão de trabalho, o treinador Rúben Amorim “voltou a aplicar todas as vertentes possíveis de treino, tendo em conta as atuais limitações por motivos de segurança” impostas pelas autoridades sanitárias portuguesas.

Veja aqui as imagens dos testes

O guarda-redes Renan Ribeiro e o avançado Luiz Phellype estão a recuperar de lesões e trabalharam com maiores limitações, o que deverá voltar a acontecer no apronto previsto para sábado, na Academia do Sporting, em Alcochete, com início marcado para as 10:00.

O Sporting ocupa o quarto lugar na I Liga, suspensa a 10 jornadas do fim da época 2019/20 devido à pandemia, atrás do líder FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, antigo clube de Rúben Amorim, que foi contratado no início de março e participou em apenas um jogo (vitória sobre o Desportivo das Aves, por 2-0).