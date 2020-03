Num comunicado publicado no site do clube, o emblema vila-condense clarifica que medida se insere nos "recentes acontecimentos referentes à situação epidemiológica do Covid-19, que levaram a AF Porto e a Federação Portuguesa de Futebol a interromper toda a atividade desportiva para as competições não profissionais séniores de formação".

O Rio Ave informou que no dia 15 de março (domingo) será feita uma reavaliação da situação tendo em vista uma nova decisão e apelou "à responsabilidade e consciência social de todos".

"Aos atletas, apelamos que se resguardem e mantenham uma postura e comportamentos cuidados, evitando sempre a exposição a situações de risco e seguindo de forma intransigente as indicações veiculadas pelas autoridades médicas e sanitárias. Tenham um comportamento responsável e que possam contribuir positivamente para a contenção e prevenção", pode ler-se no mesmo texto.

Fonte do clube-vila-condense confirmou ainda à agência Lusa que as atividades das equipas de futebol profissional, sub-23 e de futsal sénior, vão desenrolar-se, mas com medidas preventivas redobradas, tendo o departamento médico do clube instruído jogadores, técnicos, funcionários e colaboradores de comportamentos de prevenção que deverão seguir, e implementado procedimentos em caso de contágio.