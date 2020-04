"O objetivo visa em primeiro lugar garantir a saúde dos açorianos e das açorianas, de forma a evitar cenários de contágio, tendo em perspetiva a questão da manutenção da quarentena obrigatória", avançou Rui Cordeiro à Lusa.

A 14 de Março, o Governo dos Açores decretou a realização de quarentena obrigatória a todos os passageiros que chegassem à região, sendo que, a 26 março, essa quarentena passou a ser realizada obrigatoriamente em unidades hoteleiras destinadas para o efeito, "independentemente da residência" das pessoas, disse o governo na altura.

Apesar das imposições do executivo regional, a iniciativa de jogar no continente caso o campeonato regresse, partiu do próprio clube.

"A iniciativa partiu do Santa Clara, tendo em conta o superior interesse da saúde dos açorianos. Mas, volto a realçar, se existirem condições de saúde pública para o CD Santa Clara jogar no seu relvado, em sua casa, na sua terra, preferimos jogar nos Açores", destacou Rui Cordeiro.

O presidente da equipa açoriana considerou que jogar em "terreno neutro" iria implicar um "enorme sacrifício" por parte de todo o clube insular.

"Não reunindo as condições de segurança, iremos todos fazer este enorme sacrifício de disputar as jornadas da Liga NOS em falta em terreno neutro, fora de casa, com o objetivo máximo de atingir rapidamente a manutenção", assinalou.