Tiago Tomás, que marcou o golo da vitória do Sporting no jogo de terça-feira, com o Penafiel, por 1-0, no qual a equipa lisboeta assegurou a qualificação para a ‘final four’ da Taça da Liga, teve um teste com resultado positivo ao coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, na mais recente bateria efetuada pelos ‘leões’.

Tiago Tomás é o quarto caso de infeção no Sporting nas últimas semanas, depois do central Coates — que já recuperou e regressou, inclusive, à competição -, do avançado Paulinho e do defesa Ricardo Esgaio, que se mantêm em isolamento.

Na informação sobre o treino de hoje, divulgada no sítio oficial do Sporting na Internet, o clube da I Liga indica que o avançado, de 19 anos, se juntou aos dois colegas de equipa que estavam a cumprir em isolamento.